لندن 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واسحَقَّقَ فريق آرسنال فوزاً كبيراً على ضيفه ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب الإمارات، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة حَقَّقَ الآرسنال الانتصارَ الثاني على التوالي الذي يضعه في صدارة الترتيب مع مانشستر سيتي بست نقاط.وأُقيمت اليوم عدة مباريات حيث تعادل ساوثامبتون أمام ضيفه ليدز يونايتد بهدفين لكل منهما، فيما تعادل برايتون آند هوف ألبيون ونيوكاسل يونايتد، وولفرهامبتون أمام فولهام سلبياً.// انتهى //22:12ت م0084