أبها 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واسيرعى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة يوم الاثنين المقبل، الحفلَ الذي ينظِّمُه الاتحاد السعودي للطيران الشراعي بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة عسير، بمناسبة اختيار مدينة أبها مقراً رئيسياً للاتحاد، كما يستعرضُ سموُّه - خلال الحفل الذي يقام في "سماء أبها "- استراتيجيةَ الاتحاد للأعوام القادمة ، بحضور جموع الممارسين وهواة رياضة الطيران الشراعي " بدون محرك " .وجاء اختيار منطقة عسير كمركز رئيسي للاتحاد؛نظير ما تتميز به المنطقة من تضاريس متنوِّعة تساعد على إقامة مثل تلك الرياضات الجوية، وما يحظى به الطيران الشراعي في المنطقة من اهتمام وهواية من أبنائها، حيث كانت منطقة عسير منطلق تلك الرياضة قبل أكثر من 20 عاماً، فقد يبلغ عدد الممارسين الرياضيين للطيران الشراعي على مستوى مناطق المملكة أكثر من 248 ممارساً، منهم 52% من أبناء منطقة عسير.ويسعى الاتحاد السعودي للطيران الشراعي إلى تعزيز تلك الرياضة، وتوفير بيئة مناسبة وجاذبة للهواة والمحترفين في رياضة الطيران الشراعي، وتأهيل جيل جديد من المواهب السعودية للمنافسة في المسابقات المحلية والدولية، كما سيسهم في تحقيق هدف تعزيز مجتمع حيوي ونابض في ظل رؤية 2030، وزيادة نسبة ممارسي الرياضة من 19% في 2020م إلى 40٪ بحلول عام 2030م.// انتهى //22:22ت م0085