باماكو 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واسأعلنت ألمانيا تعليق الجزء الأكبر من عملياتها العسكرية في مالي في إطار بعثة الأمم المتحدة بعد رفض السلطات المالية السماح لطائراتها بالتحليق.وقالت وزارة الدفاع الألمانية - في بيان- إن الحكومة المالية رفضت مجدداً السماح لطائراتها بالتحليق؛لذا تمَّ تعليق العمليات الاستطلاعية وطلعات المروحيات حتى إشعار آخر.وتنتشر جماعات مسلحة في شمال مالي منذ عام 2012م؛ مما دفع بالأمم المتحدة إلى نشر قوات لحفظ السلام في المنطقة، كما أطلقت فرنسا بمشاركة دول أوروبية أخرى عملية عسكرية تحمل اسم "برخان" بهدف مواجهة الجماعات المسلحة في المنطقة.// انتهى //22:59ت م0086