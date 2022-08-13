أبها 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واستنطلق غدا في المركز العلمي بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، فعاليات المعسكر العلمي الصيفي الأول 2022 "بنات"، تحت شعار "قدرات طلابية.. منافسة عالميا"، بمشاركة 70 طالبة من خمس إدارات تعليمية.وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور أحمد العُمري أن المعسكر يهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الطالبات وتعزيز معارفهن في علوم البرمجة والتصميم الإبداعي، وإثراء الجانب الفلكي وتعزيز البحث العلمي والابتكار في مجال علوم الفضاء، وتدريبهن على استخدام المصادر المتجددة للطاقة النظيفة، والإسهام في رفع وعي المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة وتنميتها، بما يعزز نواتج التعلم ورفع التنافسية العالمية في المسابقات الدولية.ويشتمل على تسعة برامج تتمثل في وقود المستقبل، ورحلة الفضاء، والمباني الخضراء، والأرض النشطة، والبيئات الافتراضية، وبرنامج "فيرست ليجو روبوت"، وصديق البيئة، وعلوم البرمجة، والمسابقات العلمية.وأبان العمري أن المعسكر يضم برامج إثرائية وترفيهية وسياحية، والعديد من الشراكات مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى فعاليات العربة العلمية المتنقلة، مضيفاً أن المعسكر يشارك فيه إدارات التعليم بعسير، وسراة عبيدة، ومحائل عسير، والنماص، ورجال ألمع.// انتهى //23:00ت م0087