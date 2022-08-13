جدة 15 محرم 1444 هـ الموافق 13 أغسطس 2022 م واسكرم فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة و جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة مساء اليوم الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة وزير الرياضة المركزية للقرآن الكريم على مستوى المنطقة، في دورتها الـ 14 التي أقيمت بمقر الجمعية بمشاركة 24 طالباً من أبناء حلقات القرآن بجدة وأندية منطقة مكة.وهنأ مدير عام فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة الـمكرمة عبد العزيز بن محمد بن عبود في كلمة له بهذه المناسبة الفائزين بالمراكز الأولى في فروع المسابقة، والمتأهلين مباشرة إلى المرحلة الختامية لمسابقة وزير الرياضة للقرآن الكريم على مستوى المملكة، والتي تهدف لبث روح المنافسة بين الطلاب وتشجيعهم على إتقان حفظ كتاب الله.من جهته نوه مدير عام جمعية خيركم الدكتور عبدالله بن حجر الغامدي بما توليه حكومتنا الرشيدة من اهتمام بالقرآن الكريم وأهله، ودعم ورعاية برامج وفعاليات وأنشطة جمعيات تحفيظ القرآن الكريم والبرامج القرآنية، مثمناً التعاون مع وزارة الرياضة لهذه المسابقة التي تتطور عاماً بعد عام وتشتد فيها المنافسة بين حفظة كتاب الله.وأعلنت لجنة التحكيم أسماء الفائزين في المسابقة والمتاهلين للمرحلة الختامية وهم في الفرع الأول إبراهيم خالد التركستاني، وعبدالقادر مروان صقعة، وفراس أحمد مليباري، وفي الفرع الثاني الطلاب محمد عبدالله بن محفوظ ، وعبدالرحمن منصور الجهني، ومعاذ فايز الظاهري، فيما نال المراكز الثلاثة الأولى في الفرع الثالث كل من وليد عبدالعزيز سلوم ، ومبارك منير مبارك ، وإبراهيم عصام مبيض ، وحصد المراكز الأولى في الفرع الرابع محمد حمزة الزبيدي ، وعبدالملك نبيل المشيقح ، ومحمد عبدالله العمودي.// انتهى //23:01ت م0088