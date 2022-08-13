طريف 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسبدأت لجنةُ تسجيل وفرز وتوزيع الإسطبلات التابعه لميدان الفروسية بمحافظة طريف توزيع أراضي إسطبلات الميدان بالمحافظة على جميع المتقدمين من ملاك الخيل ممن تنطبق عليهم الاشتراطات المحددة من قبل نادي سباقات الخيل التابع للهيئة العليا للفروسية.يأتي ذلك ضمن مشروع ميدان الفروسية الذي ينفَّذ على مساحة 8 ملايين متر مربع شرق المحافظة،ويحتوي على ميدان رئيسي وميدان للتدريب ونحو 320 إسطبلاً .// انتهى//00:11ت م0001