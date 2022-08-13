الطائف 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واستوج صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل مساء أمس الفائزين بشوطي الأمهار عمر السنتين مساهمة النادي للخيل المباعة في مزاد 2021 على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية ، حيث انتزع وحش المحمدية والكويت الفوز بشوطي مساهمة نادي سباقات الخيل للجياد المباعة في مزاد 2021 في الشوطين السابع والثامن.وأقام نادي سباقات الخيل حفله الرابع والعشرين، وتضمن ثمانية أشواط متنوعة الفئات والدرجات بمختلف الأعمار والتصنيفات للخيل العربية الأصيلة وخيل الثروبيرد، حيث شهد الحفل ثلاثة أشواط رئيسة وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى على النحو التالي:فاز بالشوط السادس الجواد "يكتسح" للمالك عبدالإله العساكر وقيادة الخيال عادل الفريدي بجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية، فيما حصدت الفرس " وحش المحمدية" جائزة نادي سباقات الخيل للأفراس المباعة في مزاد 2022 ، للمالك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان بن ناصر وقيادة الخيال نواف وناس، كما حقق الجواد " الكويت" جائزة نادي سباقات الخيل للحصن المباعة في مزاد 2022، للمالك دخيل الرويس وقيادة الخيال فهد الفريدي.ودعا نادي سباقات الخيل الجميع للحضور ومتابعة منافسات الأسبوع القادم على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية.// انتهى //00:45ت م0002