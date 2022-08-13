باماكو 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسأعلنت مالي السماح للوحدات التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينيسما" باستئناف عمليات التناوب ابتداء من الاثنين المقبل طبقا لآلية جديدة متوافق عليها.وأكد وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب أن "المينيسما" وافقت على الإجراءات الجديدة وأبلغت بذلك جميع الدول المسهمة فيها بلا استثناء.يذكر أن مالي علقت في 14 يوليو الماضي تناوب وحدات الجيش والشرطة في بعثة الأمم المتحدة مبررة ذلك بسبب الأمن القومي.// انتهى //00:59ت م0003