بورت مورسبي 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر شمال شرق بابوا غينيا الجديدة​​ أمس السبت.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على بعد 82 كيلومترا شمال شرق مدينة لاي في بابو غينيا الجديدة، وعلى عمق 51.6 كيلومترا.ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة ما يسمى بالحزام الناري، وهي منطقة تمتد على طول سواحل المحيط الهادئ وتتميز بالنشاط العالي للزلازل والبراكين، وتضم هذه المنطقة 90 % من البراكين النشطة في العالم.// انتهى //02:24ت م0007