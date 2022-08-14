إسلام آباد 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ للرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.واهتمت بدعوة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى جميع القوى السياسية في ذكرى يوم الاستقلال إلى التكاتف من أجل دعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.وأخبرت عن سقوط المزيد من الضحايا وانقطاع الطرق في إقليم بلوشستان الباكستاني جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات والسيول الناجمة عنها.وتطرقت إلى تجديد باكستان والصين العزم على مواصلة التعاون وتركيز العلاقات الثنائية على تعزيز التعاون الاقتصادي خلال الفترة القادمة.وتناولت صحف الأحد متفرقات منها متابعة تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الأبرياء، وسقوط عشرات الضحايا جراء الفيضانات القوية في السودان، وتشديد كوريا الجنوبية للإجراءات الاحترازية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.// انتهى //05:49ت م0011