عام / كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 119 ألف إصابة جديدة بكورونا
الأحد 1444/1/16 هـ الموافق 2022/08/14 م واس
سيئول 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واس
سجلت كوريا الجنوبية اليوم 119603 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 21 مليونا و355 ألفا و958 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وأوضحت الوكالة أيضا تسجيل 57 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 25 ألفا و623 حالة.
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