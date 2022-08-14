سيئول 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 119603 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 21 مليونا و355 ألفا و958 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأوضحت الوكالة أيضا تسجيل 57 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 25 ألفا و623 حالة.// انتهى //06:01ت م0012