إسلام آباد 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسلقي جنديان من رجال الأمن الباكستاني مصرعهما وأصيب ثالث بجروح جراء انفجار لغم أرضي زرعه مجهولون بالقرب من نقطة أمنية في منطقة "دير العليا" شمال غرب باكستان.وأوضحت الشرطة المحلية أن الانفجار وقع الليلة الماضية، وأن قوات الأمن هرعت إلى الموقع وتم نقل الضحايا إلى المستشفى على الفور، وقامت فرقة عسكرية بعملية تمشيط للبحث عن العناصر التي زرعت اللغم الأرضي.وأضاف قائد شرطة المنطقة طارق سهيل مروت أنه تم وضع قوات الأمن في حالة تأهب، ويجري تعقب العناصر التي تقف خلف تنفيذ التفجير.من جهة أخرى لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب خمسة آخرون بجروح جراء انفجار لغم أرضي آخر في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان بعد وقت قصير من انفجار اللغم الأول.ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسئولية عن التفجيرين، اللذين وقعا في منطقتين محاذيتين للحدود مع أفغانستان.// انتهى //07:09ت م0014