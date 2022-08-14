مكة المكرمة 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسوقعت جمعية شفاء الخيرية بمكة أمس اتفاقية تعاون مع مؤسسة الجاسر الإنسانية لدعم مركز الكلى التخصصي بأجهزة خاصة وذلك بمقر الجمعية بمكة المكرمة.ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة جمعية شفاء الخيرية الدكتور خالد طيب وأمين عام مؤسسة الجاسر الإنسانية.وأوضح الدكتور خالد طيب أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها مع أمين عام مؤسسة الجاسر الإنسانية تنص على دعم مركز الكلى التخصصي بأجهزة خاصة لقاعة كلى الأطفال والتي تعد جمعية شفاء أول جمعية صحية في المملكة تقدم خدمات الغسيل الكلوي لفئة الأطفال، مشيرا إلى أن الجمعية سارت ولله الحمد من خلال برامجها المتعددة نحو تقديم أفضل الخدمات لأهالي العاصمة المقدسة.وعبر أمين عام مؤسسة الجاسر الإنسانية عن شكره للجهود المبذولة لخدمة المرضى المحتاجين في مكة المكرمة وعلى الخدمات الصحية الشاملة التي تقدمها جمعية شفاء لمرضى الفشل الكلوي الفقراء عبر مركز الكلى التخصصي التابع للجمعية.يذكر أن جمعية شفاء هي الجمعية الخيرية لرعاية المصابين بالأمراض المزمنة بمكة المكرمة ، وهي إحدى الجمعيات الصحية الرائدة حيث تم تسجيلها في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برقم ( 372 ) وتاريخ 1428 هـ – 2007م وتستهدف المرضى الفقراء وذوي الدخل المحدود بمكة المكرمة والقرى التابعة لها.// انتهى //07:14ت م0015