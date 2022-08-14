عام / "المركز الوطني للأرصاد" : أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
الأحد 1444/1/16 هـ الموافق 2022/08/14 م واس
المدينة المنورة 16 محرم 1444هـ الموافق 14 أغسطس 2022م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت أتربة مثارة وأمطار رعدية , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد والأكحل والفقرة والهندية واليتمة ووادي الفرع والعلا والعيص وخيبر ، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساء .
// انتهى //
07:31ت م
0016