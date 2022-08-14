المدينة المنورة 16 محرم 1444هـ الموافق 14 أغسطس 2022م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت أتربة مثارة وأمطار رعدية , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد والأكحل والفقرة والهندية واليتمة ووادي الفرع والعلا والعيص وخيبر ، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساء .// انتهى //07:31ت م0016