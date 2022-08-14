المدينة المنورة 16 محرم 1444هـ الموافق 14 أغسطس 2022م واسأقام وقف تعظيم الوحيين بالمدينة المنورة ممثلا في القسم النسائي اللقاء العلمي النسائي الأول لمقرأة تعظيم الوحيين - الواقع والطموح - بالتعاون مع وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف .وتناول اللقاء تعزيز الأخلاق القرآنية والانتماء الوطني في حلقات تحفيظ القرآن الكريم وتفعيل منظومة تعليمية رائدة في المجال وتشجيع التجارب والممارسات الميدانية والتطبيقات التقنية ودعم المبادرات التعليمية ذات الأثر التعليمي والإنساني .// انتهى //07:41ت م0017