الرياض 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسوقعت مدينة الملك سعود الطبية، مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة "عِلم" رائدة الحلول الرقمية، وذلك في إطار دراسة تنفيذ تقديم خدمات الصحة الإلكترونية والاستشارات وإسناد الأعمال والعمليات، وذلك في مقر مدينة الملك سعود الطبية بالرياض.ومثل المدينة في توقيع الاتفاقية، المدير العام التنفيذي بالإنابة الدكتور فيصل الأكلبي، في حين مثل نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال لشركة عِلم الدكتور ناصر المشاري.وأكد الدكتور الأكلبي أهمية الاتفاقية ضمن إطار حرص المدينة على تقديم أعلى معايير الرعاية الصحية المتكاملة، وابتكارات رقمية تساعد مقدمي الرعاية على تعزيز الصحة، وتقليل التكاليف، وتوفير خيارات وأنظمة تعمل على تحسين تجاربهم للمرضى، حيث تحتاج المنشآت الصحية إلى إدارة أفضل للبيانات، وزيادة في إمكانية التفاعل، وطرق مميزة لقياس النتائج.// انتهى //09:05ت م0018