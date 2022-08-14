الرياض 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واستقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (6) مواقع حول المملكة ، ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تُنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية .وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير اليوم بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز طريب بمحافظة خميس مشيط, وللنساء في مركز النقيع بمحافظة بيشة، فيما تُقدّم الخدمة يوم الأربعاء للرجال والنساء في محافظة تنومه لمدة يومين لكل موقع.وفي منطقة مكة المكرمة تقدم الوحدات المتنقلة اليوم خدماتها للنساء في مركز حلي لمدة اسبوع، وللرجال في مركز قيا لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمة يوم الاثنين في مركز أبو راكه لمدة يوم واحد.وتُوفّر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.وتُعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتُسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.// انتهى //10:57ت م0025