القاهرة 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسأبزرت الصحف المصرية الصادرة اليوم، إقرار مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسة طارئة، تعديلاً وزارياً شمل 13 حقيبة، من بينها وزارات التجارة والصناعة، والسياحة والآثار، والموارد المائية والري، والصحة، والهجرة، والقوى العاملة، والطيران المدني.وأشارت إلى تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عبر الاتصال المرئي، أمام ملتقى الشباب العربي لبناء الوعي المنعقد بالقاهرة، دور الشباب في تفعيل برامج التنمية المستدامة في العالم، والتصدي للتحديات التي تواجه كل الدول والتخفيف من آثارها على قضايا الشباب.وواكبت صحف الأحد انطلاق فعاليات مؤتمر المائدة المستديرة للوفاق الوطني في العاصمة السودانية الخرطوم، لمناقشة القضايا المتعلقة بالفترة الانتقالية، ومعالجة الوضع الراهن في البلاد.ولفتت صحف مصر الانتباه إلى تأكيد البرلمان العربي تضامنه مع السودان جراء الفيضانات والسيول التي تعرضت لها البلاد، وأودت بحياة العشرات، إلى جانب تضرر مئات المنازل.// انتهى //11:03ت م0026