عام / سمو أمير الحدود الشمالية بالنيابة يستقبل مديري الدفاع المدني بالمنطقة السابق والمعين حديثا
الأحد 1444/1/16 هـ الموافق 2022/08/14 م واس
عرعر 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بالنيابة ، في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير الدفاع المدني بالمنطقة السابق اللواء طلال بديوي بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمنطقة، يرافقه مدير الدفاع المدني بالمنطقة المعين حديثا العميد عبدالله الشهراني .
وأشاد سمو الأمير سعود بن عبدالرحمن بالجهود التي يبذلها منسوبو الدفاع المدني بالمنطقة في حماية الإنسان والممتلكات ، مثمنا الأدوار التي قام بها اللواء بديوي خلال فترة عمله بالمنطقة ، ومتمنياً التوفيق للعميد الشهراني في مهام عمله الجديدة .
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