عرعر 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بالنيابة ، في مكتبه بالإمارة اليوم ، ‏مدير الدفاع المدني بالمنطقة السابق اللواء طلال بديوي بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمنطقة، يرافقه مدير الدفاع المدني بالمنطقة المعين حديثا العميد عبدالله الشهراني .وأشاد سمو الأمير سعود بن عبدالرحمن بالجهود التي يبذلها منسوبو الدفاع المدني بالمنطقة في حماية الإنسان والممتلكات ، مثمنا الأدوار التي قام بها اللواء بديوي خلال فترة عمله بالمنطقة ، ومتمنياً التوفيق للعميد الشهراني في مهام عمله الجديدة .// انتهى //11:03ت م0027