عنيزة 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسأبرمت الغرفة التجارية بعنيزة، المنظم لموسم عنيزة الدولي للتمور، اتفاقيات مع جهات دولية ومحلية على هامش فعاليات الموسم مع قطاعات مختلفة.وأوضحت أنه تم توقيع اتفاقية مع المجلس الدولي للتمور لتعزيز التعاون بين الطرفين وتحقيق الأهداف المشتركة، ومع اتحاد الغرف السعودية بهدف التعاون وتقديم الخدمات الاستشارية في المجالات الفنية والاقتصادية والاستثمارية، بالإضافة إلى اتفاقية مماثلة مع الاتحاد العربي للتمور بهدف التعاون بين الطرفين بمجال التنظيم والخدمات ورصد الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطاع من الزراعة حتى التصدير.كما تم توقيع اتفاقية مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية بهدف التعاون في مجال المعلومات والاحصائيات الخاصة بإنتاج وتسويق وتصنيع التمور، ومع غرفة الجوف بهدف تعزيز التعاون المشترك لتحقيق التكامل وتوحيد الجهود المشتركة في مجالات منها البيانات والمعلومات والخدمات الاستشارية وعقد اللقاءات وورش العمل والزيارات واستقطاب الاستثمارات وتبادل الخبرات.// انتهى //11:07ت م0028