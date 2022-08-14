تونس 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد لأحد الأحياء القريبة من العاصمة تونس، وتسليمه عددًا من العائلات محال تجارية خاصة بهم، مما يسهم في تعزيز الأقتصاد التونسي.وسلطت الضوء على البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الذي طالب القادة السياسيين في ليبيا بوضع آليات عملية لإشراك الشباب في عملية صنع القرار والاستجابة لدعوتهم ليس فقط لإجراء انتخابات، بل من أجل الاستقرار وجميع أشكال النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي يصاحبه.واهتمت صحف الأحد بموافقة مجلس النواب المصري خلال جلسة طارئة على تعديل وزاري موسع يشمل 13 حقيبة وزارية في أول تعديل تشهده مصر منذ نحو ثلاثة أعوام.وتطرقت ضمن أخبارها المتفرقة إلى عزم الرئيس الأمريكي جو بايدن إطلاق حملة إعادة انتخابه في 2024.// انتهى //11:09ت م0029