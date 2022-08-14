عرعر 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بالنيابة، تقريرًا عن أعمال فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.جاء ذلك خلال استقبال سموّه اليوم في مكتبه بالإمارة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس إبراهيم الشويمان.واستمع سموه إلى شرح مفصل عن التقرير وما يتضمنه من برامج ومبادرات نفذها فرع الوزارة بالمنطقة، إضافة إلى الخطط الاستراتيجية في مجالات الزراعة والبيئة والمياه.ونوه سمو الأمير سعود بن عبدالرحمن بما يلقاه قطاع البيئة والمياه والزراعة من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة - أيدها الله - كما أشاد بخطط وإنجازات وزارة البيئة والمياه والزراعة وما حققته من قفزات نوعية في الحفاظ على البيئة، ومتابعة احتياجات المستفيدين من خدمات الوزارة، في إطار رؤية المملكة ٢٠٣٠م.// انتهى //11:10ت م0030