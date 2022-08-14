عرعر 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واستنظم الغرفة التجارية والصناعية بمنطقة الحدود الشمالية غداً ورشة عمل تعريفية بعنوان "كيفية الحصول على تصنيف مقدمي خدمات المدن" باستضافة عدد من المسؤولين بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان, وذلك على مسرح الغرفة بمدينة عرعر عند الساعة 10 صباحاً.ودعت الغرفة المهتمين وأصحاب ورواد الأعمال في الحضور والاستفادة من الورشة التي تتناول العديد من المحاور والمعايير الفنية والمالية في هذه الاتجاه.// انتهى //12:15ت م0050