عام / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية كوريا بذكرى يوم التحرير لبلاده
الأحد 1444/1/16 هـ الموافق 2022/08/14 م واس
جدة 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس يون سيوك يول، رئيس جمهورية كوريا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كوريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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12:22ت م
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