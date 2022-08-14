بريدة 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسزار محافظ الشماسية فهد بن راضي الراضي ، اليوم، مهرجان التمور ببريدة الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم بإشراف إمارة المنطقة.واطلع محافظ الشماسية على عمليات البيع والشراء في ساحات السوق وساحات المزادات ومسارات السيارات والحركة التجارية والبشرية الكبيرة التي تشهدها مدينة التمور، كما اطلع على الفعاليات والبرامج المصاحبة للمهرجان وتجول على معارض عدد من الجهات الحكومية والخاصة المشاركة وعلى أجنحة الأسر المنتجة والحرفيين والفعاليات الثقافية المصاحبة للمهرجان.// انتهى //12:24ت م0056