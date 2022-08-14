أبها 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسأعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير عن فتح بوابات سد وادي تبالة بمحافظة بيشة لمدة 27 يوماً، لتصريف ما يقارب 7 مليون متر مكعب من المياه، ابتداءً من الأربعاء القادم.وأوضح مدير فرع الوزارة بعسير المهندس عبدالله الويمني أن فتح بوابات السد تهدف إلى تلبية احتياجات المزارعين بالمحافظة ورفع منسوب المياه في الآبار، وتعظيم الاستفادة من مياه السدود بالمنطقة، داعياً إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى الوادي وتجمعات المياه والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات .ويعد سد تبالة من أهم سدود الشرب في المملكة بسعة تخزينية تقدر 68,410,000م3 ويحتجز خلف بواباته الآن 17.500.000 م3 من المياه وبه محطة لتنقيه مياه الشرب بسعه إنتاجية تقدر بـ 13.000 م3/يوم.// انتهى //12:25ت م0057