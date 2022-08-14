الطائف 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسقدم قسم المناظير بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف خدماته لـ4331 مستفيداً خلال النصف الأول للعام 2022م.وأوضحت صحة الطائف أن عدد مستفيدي إجراءات المناظير بلغ 1460 مستفيداً, وراجع العيادات 1021 مريضاً,فيما بلغ عدد المرضى المنومين 439 , وأجريت مناظير المعدة والمريء والاثنا عشر لـ 557 مراجعاً , ومناظير القولون لـ 341، أما عينات الفحص النسيجي فبلغ عددها 414 حالة, ومناظير الطرق الصفراوية والبنكرياس 53, وعدد عمليات استئصال اللحمية بلغ 46 عملية.// انتهى //12:33ت م0060