رفحاء 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسنفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء خلال الأسبوع الماضي 84 جولة رقابية على المنشآت التجارية، أسفرت عن إغلاق منشأة وتحرير 14 مخالفة، طُبقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظامًا.وأكدت بلدية رفحاء استمرار جولاتها الرقابية على المحال التجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والنظامية،خاصة النشاطات ذات العلاقة بالصحة العامة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى بالتواصل مع مركز البلاغات 940.// انتهى //12:37ت م0062