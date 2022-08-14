أبها 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واساختتمت أمس فعاليات القافلة الإرشادية الزراعية في نسختها الثانية، التي نظّمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة على مدى ثلاثة أيام، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، ومشاركة العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية.وهدفت القافلة إلى رفع مستوى المعرفة والمهارات الزراعية للمزارعين من خلال تغيير الاتجاهات السلوكية وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية.وقدّمت القافلة الإرشاد للمزارعين والمهتمين بهذا المجال واطلاعهم على التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي، من خلال البرامج الإرشادية حسب الميزة النسبية لكل مدينة ومحافظة، وتعديل ممارسات المزارعين نحو الأسلوب الأمثل في الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية، وإكسابهم المهارات اللازمة والصحيحة لمكافحة هذه الآفات.وتُعد فعاليات القافلة استكمالًا لمسيرة النجاح التي حقّقتها القافلة في مراحلها السابقة، فيما اشتملت الفعاليات على العديد من النشاطات والندوات والعروض وورش العمل في أكثر من محافظة ومركز بمنطقة عسير، إضافة إلى مشاركة عدد من المزارعين ومربي الماشية والأسر المنتجة والنحالين من خلال وضع العديد من الأركان خاصة لعرض منتجاتهم وتسويقها.وتضمّنت القافلة الإرشادية على عيادات النحل المتنقلة لفحص عينات النحل، إلى جانب إقامة العديد من ورش العمل المتخصصة لتقديم أفضل الخدمات للنحالين والمهتمين بتربية النحل في المملكة، وتقديم خدمات تحليل التربة والمياه للمزارعين من خلال المختبر الزراعي المتنقل، وتشخيص الأمراض الفطرية النباتية للمزارعين.// انتهى //12:39ت م0063