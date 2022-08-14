الرياض 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسنفّذت "صحة الرياض" 3015 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات والصيدليات الطبية للتأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك خلال الفترة من 6 - 12 أغسطس الجاري .وشملت الجولات 56 زيارة للمستشفيات الخاصة و268 زيارة للمستشفيات العامة، بالإضافة إلى 333 زيارة للمراكز الحكومية و 1601 زيارة للمجمعات الطبية، و 757 زيارة أخرى للصيدليات.// انتهى //12:47ت م0064