عنيزة 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسيقدم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة عنيزة حزمة من البرامج التوعوية في موسم عنيزة الدولي للتمور بتنظيم من الغرفة التجارية بعنيزة بالشراكة مع بلدية عنيزة ومكتب وزارة الزراعة والبيئة والمياه بالمحافظة وذلك بجناح في خيمة المعارض بالمدينة الغذائية.وأبان مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة الدكتور مشحن بن إبراهيم المشحن أن المشاركة تضمنت حزمة من البرامج للتوعية بآفات النخيل وطرق الوقاية من مشاكلها، إضافة إلى توزيع المطويات والمنشورات التعريفية للمزارعين عن مكافحة سوسة النخيل الحمراء، مشيراً إلى أهمية معرفة المزارع والمتسوق بالأضرار التي تصيب النخيل وطرق الوقاية منها.// انتهى //13:14ت م0068