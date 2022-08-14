طرابلس 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسأنقذت وحدات من القوات المشتركة السودانية الليبية 8 أشخاص وعثرت على 20 جثة بالصحراء الحدودية المشتركة بين البلدين.وأكد قائد القوات المشتركة السودانية الليبية، العقيد ركن علي محمد كه، وفق وكالة الأنباء الليبية اليوم حرص الجانبين الليبي والسوداني على مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب، مشيرًا إلى أن القوات المشتركة ستظل المسؤولة عن تأمين الشريط الحدودي والتصدي لكل أشكال جرائم الحدود العابرة.وحذر قائد القوات المشتركة السودانية الليبية من مخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية على أمن وسلامة المجتمع.// انتهى //13:15ت م0069