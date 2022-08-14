الدمام 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه اليوم الدكتور إبراهيم بن يوسف الصقهان بمناسبة تعيينه مدير عام هيئة التراث بالمنطقة الشرقية.ونوَّه سموه باهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- في حفظ التراث الوطني، وحمايته من الاندثار ورفع مستوى الوعي والاهتمام لدى المجتمع والأفراد حول أهمية التراث من خلال الأنشطة والمبادرات المقدمة.من جانبه أعرب مدير عام هيئة التراث بالمنطقة عن شكره لسمو أمير الشرقية على اهتمامه ودعمه لجهود الهيئة.// انتهى //13:16ت م0070