الرياض 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسحقق الفارس السعودي ريان بن خالد المبطي اليوم، المركز الأول في بطولة تحدي سامورين الدولية للقدرة والتحمل في سلوفاكيا لمسافة 160 كم، وتأهله لبطولة العالم للقدرة والتحمل والمقرر إقامتها شهر أكتوبر المقبل بمدينة فيرونا في إيطاليا إلى جانب زميله الفارس سليمان الخليفة الذي حصل على بطاقة التأهل في وقت سابق.ومن جانب آخر تأهل الفارسان ريان المبطي ونايف الناصر إلى بطولة العالم المخصصة للخيل الصغيرة للقدرة والتحمل، والمقرر إقامتها في مدينة بيك الإسبانية في الفترة من 27 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبل.// انتهى //13:19ت م0071