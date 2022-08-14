الدمام 16 محرم 1444هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسحذّرت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، الصيادين من استغلال وسيلة الصيد الكوفية "شبكة صيد الروبيان"، لاستهداف الأسماك الصغيرة جدًا، وتحديداً أسماك الصافي "الصويفي"، تزامنا مع السماح لصيد الروبيان والذي يستمر لـ 6 شهور، ويعد ذلك مخالفاً، ويستنزف الثروة السمكية وتدهور المخزون في مياه الخليج العربي من المملكة.وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة بالنيابة المهندس مبارك العريدي، أن فرع الوزارة ملتزم بحماية مخازين الأسماك في مياه الخليج العربي من المملكة واستغلالها بشكل مستدام، حيث تُعد إدارة المخازين المتجددة من خلال الاستغلال المستدام مفتاح للتنمية المستدامة طويلة الأجل تدعم سبل عيش المجتمعات الساحلية حتى تواصل العطاء للأجيال القادمة.وأفاد أن قطاع الثروة السمكية من خلال المختصين يلعب دورًا مهمًا وبارزًا في توعية وإرشاد الصيادين بمراعاة الحد الأدنى من الأطوال المسموح بصيدها لبعض أنواع الأسماك للحفاظ على المخزون السمكي وثرواتنا البحرية الحية، عبر عدد من الزيارات الميدانية الإرشادية لمراكز إنزال الأسماك الممتدة من الخفجي شمالًا حتى سلوى جنوبًا، بالتعاون والتنسيق بين قطاع الثروة السمكية وقيادة حرس الحدود بالقطيف، ومراقبة جميع القوارب التي راصفت في كل من (القطيف، ودارين) والتي أسفرت عن انخفاض ملحوظ في تسجيل مخالفات استخدام شباك الروبيان في صيد أسماك الصافي "الصويفي" من خلال 96 ساعة عمل دون توقف ولمدة 4 أيام، مشيراً إلى أن الحد الأدنى من الأطوال المسموح بصيدها لسمك الصافي (15 سم).// انتهى //13:20ت م0072