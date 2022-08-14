الكويت 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 13ر53 نقطة، ما نسبته 69ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 34ر7646 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3ر375 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 7ر59 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 11716 صفقة.وانخفض مؤشر السوق الرئيس بمقدار 3ر39 نقطة ليغلق عند مستوى 65ر5819 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 67ر0 في المئة، من خلال تداول 6ر283 مليون سهم، عبر 6386 صفقة نقدية بقيمة 6ر19 مليون دينار.وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة انخفاض بلغت 7ر0 في المئة, ما يعادل 7ر59 نقطة, لينهي تداولاته عند 13ر8525 نقطة, جراء تداول 6ر61 مليون سهم عبر 5330 صفقة بقيمة 40 مليون دينار.// انتهى //13:38ت م0075