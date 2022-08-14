الرياض 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واستمكّن فريق طبي بمركز الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد لطب وجراحة القلب بعرعر من إنقاذ حياة مصاب بجرح نافذ في القلب، حيث قام الفريق بعمل جراحة قلب مفتوح إسعافية و جرى إصلاح ثقب قطعي في البطين الأيسر بجوار الشريان التاجي الأمامي الأيسر وتفريغ التجمع الدموي بالتجويف التيموري للقلب تكلّلت بالنجاح.من جانب آخر بلغ عدد عمليات القسطرة القلبية التي أُجريت بالمركز 612 عملية وعمليات القلب المفتوح 37 عملية وذلك خلال النصف الأول للعام 2022م.// انتهى //13:47ت م0077