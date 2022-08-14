ليبرفيل 16 محرم 1444هـ الموافق 14 أغسطس 2022م واسالتقى الرئيس الغابوني علي بونغو اوديمبا، في العاصمة الغابونية ليبرفيل، نظيره التشادي، الفريق محمد إدريس ديبي أتنو.وبحث الجانبان خلال اللقاء تعزيز سُبل التعاون الثنائي بين البلدين، إضافة إلى استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك .وأكد الرئيسان رغبتهما في تسريع وتيرة التعاون لمواجهة التحديات الدولية بشكل عام وشبه الإقليم على وجه الخصوص لا سيما مواجهة الإرهاب، إلى جانب سعيهما لتحقيق السلام والاستقرار.// انتهى //14:06ت م0079