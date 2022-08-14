جيزان 16 محرم 1444هـ الموافق 14 أغسطس 2022م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة بمكتبه اليوم، مدير تعليم المنطقة المكلف ملهي عقدي .واستمع سموه لشرح عن البرامج والمبادرات والخطط المستقبلية التي تنفذها إدارة تعليم المنطقة ومراحل الاستعداد لانطلاق العام الدراسي المقبل وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة بعمل الإدارة.وأكد أهمية مضاعفة الجهود ، وبذل كل ما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية وتحسين المخرجات ورفع مستوى الأداء والتحصيل الدراسي ، وتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب والطالبات.//انتهى//14:16ت م0082