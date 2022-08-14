الرياض 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة , في مكتبه بقصر الحكم اليوم , مدير جوازات المنطقة اللواء محمد بن عبدالعزيز السعد.واستمع سموه لإيجاز عن مسارات التطوير والخدمات التقنية الحديثة التي تعمل عليها جوزات المنطقة وكذلك الحملات الميدانية والتنظيمية مع الجهات ذات العلاقة بضبط المخالفين والتجاوزات العامة والخاصة .// انتهى //14:18ت م0083