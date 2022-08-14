الرياض 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واستقدم عمادة شؤون الطالبات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، من خلال وحدة التغذية التابعة لها، جلسات العيادة الافتراضية للاستشارات الصحية، عبر برنامج مشترك بالتعاون مع جمعية السكري السعودية الخيرية.وتهدف الجلسات الاستشارية إلى التعريف بسُبل الوقاية من الإصابة بداء السكري، ودور نمط الحياة الصحي في تقليل احتمالية الإصابة، ونشر التوعية بداء السكري من خلال تصحيح المفاهيم الخاطئة، والإجابة على استفسارات طالبات ومنسوبات الجامعة، وكذلك تقديم الدعم المعنوي والتوعوي اللازم للمصابات بداء السكري من طالبات ومنسوبات الجامعة وذلك بفتح قناة استشارة موثوقة.وتستضيف العيادة شهريًا عضوًا من جمعية السكري السعودية الخيرية، لاستقبال الاستشارات الطبية والتوعية بداء السكري، وكيفية تقليل خطورة الإصابة به. وتتضمن جلسات التوعية موضوعات مختلفة للتعريف بسُبل الوقاية المرتبطة بنمط الحياة، والتعريف بأنواع ومراحل ودلالات الإصابة بداء السكري، كما يُتاح المجال خلال الجلسات لحضور أُسر منسوبات الجامعة من الراغبين في الاستفادة من جلسة الاستشارات، حيث بلغ عدد المستفيدات من الجلسات مُنذ تدشينها ما يقارب 330 من طالبات ومنسوبات الجامعة.مما يذكر أنّ العيادة الافتراضية تُساهم في تحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية المتمثلة في توفير حياة جامعية داعمة للصحة والرفاه، وقيادة التأثير المعرفي والمجتمعي.وتأتي هذه الجهود في إطار التعاون بين جامعة الأميرة نورة والجمعيات الخيرية التوعوية؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومواكبة احتياجات الطالبات، وتعزيز الوعي الصحي بداء السكري، وتوفير الدعم التوعوي والمعنوي لطالبات ومنسوبات الجامعة المصابات بالسكري.//انتهى//14:28ت م0084