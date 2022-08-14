الرياض 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسأبرمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم، مذكرتي تعاون بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين القطاعين، إلى جانب الاستفادة من منصة "فرص" التي تُقدمها الوزارة لطرح وإدارة الفرص الاستثمارية.ووقع مذكرة التعاون معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي.ويسعى القطاعين من خلال اتفاقية التعاون إلى رفع مستوى التنسيق وتعزيز أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات، وذلك بما يُسهم في تحقيق العمل التكاملي، وحوكمة العلاقة والتعاون، وتطوير الأعمال المشتركة والخدمات الإلكترونية بين القطاعين.وتهدف مذكرة التفاهم الأخرى إلى استفادة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من بوابة "فرص"، وذلك بما يُسهم في تطوير وسائل طرح المشروعات والاستثمارات المندرجة تحت اختصاص الهيئة، وذلك بالإعلان عنها من خلال بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، الأمر الذي يُسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز التنافسية على الفرص التي تقدمها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.ووقع مذكرة التفاهم من جانب وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وكيل الوزارة للاستثمار وتنمية الإيرادات هاشم بن إبراهيم الفواز، فيما وقّعها من جانب الهيئة وكيل المحافظ للشؤون المالية والإدارية خالد بن صالح المزيني.// انتهى //14:40ت م0085