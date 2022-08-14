جدة 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، حسين إبراهيم طه ، اليوم في مقر الأمانة العامة بجدة ، المبعوث الخاص لفخامة الرئيس الصومالي للشؤون الإنسانية والجفاف عبد الرحمن عبد الشكور ، والذي سلم معاليه رسالة خطية من فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية.ورحب الأمين العام بالمبعوث الخاص ، مؤكداً أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تتابع بقلق عميق ، المجاعة التي بدأت تداعياتها في الظهور في جمهورية الصومال الفيدرالية نتيجة للجفاف.وأكد التزام الأمانة العامة بتنفيذ القرار الصادر من الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية ، المنعقد في إسلام باد في باكستان في مارس 2022 ، والذي جدد تأكيد التزام المنظمة بتخفيف معاناة الشعب الصومالي وحث على تكثيف مساعدة المتضررين من الجفاف.وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي وجمهورية الصومال.// انتهى //14:41ت م0086