عرعر 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسدعت الكلية التقنية للبنات بعرعر الراغبات بالتقديم على الكلية "التقديم المباشر" ، للتخصصات التاليه " العناية بالشعر ، تصميم الأزياء " بدءاً من غد الاثنين الموافق ١٧ / ١ /١٤٤٤ هـ .وأوضحت الكلية أن القبول المباشر سيكون عن طريق قسم القبول و التسجيل بالكلية وسيكون وفقاً لعدة شروط تنطبق على المتقدمات منها أن تكون سعودية أو من أم سعودية، وأن تكون حاصلة على الثانوية العامة، وأن لا يكون مضى على الثانوية العامة أكثر من خمس سنوات ، وأن لا يتجاوز العمر ٢٥ سنة ، وأن لا تكون مفصولة ، وليست موظفة، وأن لا يكون قد تم قبولها في برنامج آخر يشترك في نفس الفترة الزمنية للدراسة أو مستمرة في نفس البرنامج , وسيستمر القبول حتى اكتفاء الأماكن الشاغرة .// انتهى //14:45ت م0087