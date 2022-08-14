الرياض 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسبحضور مدير العمليات العسكرية المدنية بالقوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبد الله بن دخيل الحبابي، انطلق اليوم الأحد، في نادي ضباط القوات المسلحة في الرياض، البرنامج الثاني لوحدة حماية الأطفال الذي تنظمه قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، على مدى 3 أيام، ويأتي ذلك في إطار البرامج التدريبية المقدمة من اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني بهيئة الهلال الأحمر السعودي.وناقش البرنامج في يومه الأول ثلاثة محاور رئيسة عن حقوق الطفل في الإسلام، وحقوق الطفل في القانون الدولي الإنساني اللذين قدمهما الأستاذ المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبد الله عمر بالبيد، بينما كان المحور الثالث حول حقوق الطفل في قانون حقوق الإنسان وتناول المبادئ العامة لميثاق الأمم المتحدة للطفل، وقدمه عميد كلية العلوم الشرطية في الشارقة الدكتور عماد محمد ربيع.وسيتناول اليوم الثاني ثلاثة محاور، الأول حول التدابير الوقائية لمنع وقوع إصابات للأطفال أثناء العمليات العسكرية، ويقدمه رئيس فريق التمثيل الموحد للقوات المشتركة العميد الركن أحمد بن إبراهيم العقيلي، والمحور الثاني عن حماية وحقوق الأطفال أثناء القبض والتحقيق، ويقدمه وكيل كلية الحقوق بجامعة دار العلوم العقيد الدكتور محمد بن فهد الجضعي، بينما ستتحدث مديرة إدارة الدعم المجتمعي في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتورة هناء عمر حول التدخلات المناسبة لإعادة إدماج الأطفال المرتبطين سابقًا بالنزاع المسلح.أما اليوم الثالث فسيتضمن محورين رئيسيين، أولهما عن الحقوق الخاصة أثناء فترة الاحتجاز، وسيلقيه عميد كلية العلوم الشرطية في الشارقة الدكتور عماد محمد ربيع، والآخر عن استراتيجية إعادة الروابط العائلية للأطفال أثناء النزاعات المسلحة وسيقدمه عضو هيئة الهلال الأحمر السعودي المدرب بندر بن ناصر الشهري.// انتهى //14:53ت م0090