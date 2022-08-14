مقديشو 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسأزالت وحدات من الجيش الصومالي سبعة ألغام أرضية زرعتها مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، بضواحي مدينة كيسمايو.وأفادت وكالة الأنباء الصومالية اليوم أن العملية العسكرية مخصصة نفذها الجيش لإزالة الألغام الأرضية على طول الطريق الرابط بين مدينة كيسمايو ومنطقة بولو حاجي.وأضافت الوكالة أن هذا الطريق شهد الأسبوع الماضي تفجيراً عبر الألغام الأرضية نفذتها مليشيات الشباب الإرهابية استهدف 8 سيارات تقل مدنيين مما تسبب في عدد من القتلى والجرحى.// انتهى //14:59ت م0091