إسلام آباد 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسلقي 24 شخصاً على الأقل مصرعهم جراء الأمطار التي تهطل بغزارة منذ اليومين الماضيين في إقليمي بلوشستان والسند جنوب باكستان.وأوضح مدير إدارة منطقة "قلعة عبدالله" بإقليم بلوشستان منير أحمد كاكر في تصريح اليوم أن 20 شخصاً لقوا حتفهم غرقاً في مياه السيول التي سببتها الأمطار الغزيرة في المنطقة، مضيفاً أن فرق الإغاثة نجحت في إنقاذ نحو 200 شخص بينهم نساء وأطفال جرفتهم السيول.من جهة أخرى لقي 4 أشخاص مصرعهم في مدينة كراتشي عاصمة إقليم السند، بحوادث سببتها الأمطار الغزيرة، بينما نجحت فرق الإغاثة من إنقاذ 40 شخصاً كانوا محصورين في مياه الفيضانات.من جانبه أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، عن حزنه العميق جراء الخسائر البشرية والمادية التي سببتها الأمطار والسيول والفيضانات في إقليمي بلوشستان والسند، وأمر "الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية" بتكثيف جهودها لمساعدة المتضررين.// انتهى //15:13ت م0092