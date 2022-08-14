الرياض 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسأقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مقره بالرياض اليوم ، محاضرة بعنوان: "الخصائص النفسية والاجتماعية للشخصية الإرهابية"، قدمها أستاذ علم النفس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور يحيى بن مبارك خطاطبة، بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف.وتناولت المحاضرة أنواع الشخصيات الإرهابية وسماتها النفسية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الشخصية الإرهابية تُصنَع من حصيلة الأمراض والاضطرابات النفسية والاجتماعية والثقافية؛ نتيجة لبعض الأفكار غير العقلانية والمعتقدات التي تتبلور لدى الإرهابي كالشعور بالتهميش والقمع والظلم والقهر.وتطرقت إلى آلية تصنيف الخصائص النفسية والاجتماعية للشخصية الإرهابية وكيفية كشفها والتعامل معها مبكراً من خلال بعض التنبؤات والتعاملات التي يلاحظها المجتمع أو الأسرة أو الأخصائيين النفسيين.وتأتي المحاضرة في إطار سلسلة من الندوات والمحاضرات وورش العمل التي يقدمها التحالف الإسلامي لممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف، والمتعلقة بالمجال الفكري، حيث يعد أحد مجالات عمل التحالف الأربعة المعنية بمحاربة الإرهاب (الفكري، الإعلامي، محاربة تمويل إرهاب، عسكري).// انتهى //15:27ت م0094