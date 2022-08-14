تبوك 16 محرم1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واسنظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك اليوم، ورشة تعريفية ببرنامج التنمية الريفية المستدامة لقطاع القيمة المضافة والأسر الريفية المنتجة ورشة بعنوان: "فرص الدعم التنموية للمزارعين ببرنامج التنمية الريفية"، حيث تناولت الورشة التنمية الريفية والحضرية في المملكة، والفرص التنموية بالأرياف، وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، ومستقبل الأرياف في ظل رؤية المملكة 2030، وذلك في مسرح الفرع، بحضور عدد من المزارعين وممثلي الجمعيات والأسر الريفية.وأوضحت المستشارة ببرنامج التنمية الريفية مها دغريري أن مهمة البرنامج هي تحقيق تنمية ريفية زراعية مستدامة في جميع مناطق المملكة عن طريق تعزيز قدرات صغار المنتجين الزراعيين وجمعياتهم التعاونية، ومؤسساتهم الريفية لتمكينهم من الحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الزراعية والوصول للأسواق.مشيرةً إلى أن الأهداف الإستراتيجية لبرنامج ريف: تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة والإسهام في الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي، وتحسين مستوى دخل صغار المزارعين، وزيادة فرص العمل، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.وبيَّن المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي أن برنامج ريف يدعم ثمانية قطاعات رئيسة ذات جدوى اقتصادية عالية في ظل تنوع طبيعة المملكة، وهي برنامج تطوير وإنتاج وتصنيع القهوة السعودية، وتطوير وتربية النحل وإنتاج العسل، وتطوير قطاع صغار مربي الماشية، وتعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، وتطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة، وتطوير زراعة المحاصيل البعلية، وتطوير القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة، وتنمية زراعة وتجارة الورد، بالإضافة إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم المادي للمزارعين والأسر الريفية المنتجة لتطوير مزارعهم، ليكونوا مشاركين فاعلين في التنمية الريفية الزراعية.// انتهى //15:36ت م0096