الأحساء 16 محرم 1444 هـ الموافق 14 أغسطس 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتبه اليوم، المواطنين والمقيمين للإطلاع على احتياجاتهم ومعالجة مشكلاتهم في مختلف المجالات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - التي تؤكد على المسؤولين فتح أبوابهم للمستفيدين ومعالجة قضاياهم .وأكَّدَ خلال اللقاء أهمية تقديم جميع الخدمات للمستفيدين وسرعة إنجازها وتذليل الصعوبات لهم في ظل توجيهات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، وذلك عبر التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات الحكومية, مبينًا أن الجهود مستمرة في متابعة تقديم الخدمات وإنجاز الأعمال من الجهات الحكومية .ونوه سموه بالمتابعة المستمرة مع الجهات ذات العلاقة ، لإيصال المقترحات الهادفة التي تسهم في تحقيق تطلعات الأهالي والمواطنين بمختلف مدن ومراكز المحافظة.// انتهى//15:44ت م0098